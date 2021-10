LUNDIN, Viola una tappa giusta per la mia crescita

L'attaccante della Fiorentina Karin Lundin si è raccontata ai canali ufficiali del club viola. La svedese, che ha già avuto un ottimo impatto in campo da quando è a Firenze, ha parlato anche delle differenze tra questa nuova realtà e la Svezia e di alcune sue passioni: "Mi trovo molto bene qui, club staff e compagni mi hanno accolto bene. Certamente è diverso dalla Svezia, visto che qui è molto più caldo. Prendo lezioni di italiano, credo sia molto importante per comunicare con le ragazze".

"Penso che venire qui sia stata la scelta giusta per avere una nuova sfida. So che devo migliorare molto. Sono qui da 3 mesi e sto crescendo come persona e come calciatrice. Prima di venire qui stavo studiando Scienze dello Sport a Goteborg: sono molto interessata a questa materia anche dal punto di vista didattico. Nel mio tempo libero mi piace fare un giro da sola in città e mi godo l'atmosfera ed il cibo che è fantastico. Sapevo cucinare la carbonara, ma non come la fanno qui.