LORIERI, Sogno di giocare al Franchi. Viola Park...

Sofia Lorieri, difensore della Fiorentina Femminile, ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale del club in compagnia di Mattia Fiorini. Queste le sue dichiarazioni: "Sono nata a Firenze il 20 agosto 2001, ho iniziato a giocare a calcio sotto casa come tutti immaginando che lo stadio fosse il palazzo. Poi sono riuscita a convincere i miei genitori a farmi giocare ed ho iniziato all'Isolotto, poi a 15 anni sono approdata nella Primavera della Fiorentina e ora, l'estate scorsa, ho iniziato la preparazione con la Prima Squadra, ma ho avuto un infortunio e quindi ho dovuto fare 5 mesi di riabilitazione".

Quanto è importante essere nata a Firenze?

"Molto. Penso che sia bellissimo poter dire di essere di Firenze, infatti tutte le mie amiche romane e del nord mi invidiano. Sono sempre a dirmi che vorrebbero venire qua anche quando vedono le mie storie su Instagram".

E' un sogno giocare al Franchi?

"Sì, purtroppo non sono riuscita ad essere presente durante la Champions League per poter vivere da dentro la partita, ma ero in tribuna. E' sempre bellissimo giocare in stadi del genere".

Con chi ha legato di più dentro lo spogliatoio?

"Con Margherita Monnecchi con la quale ci ritroviamo sempre per cucinare pasta fresca e su Instagram ci mandiamo sempre video di ricette. Io sono appassionata di cibo perché mio babbo lavora nel mondo della ristorazione, ha una trattoria e credo che in Toscana con la bistecca alla fiorentina ed altri piatti si mangi molto bene".

Cosa ne pensa del Viola Park?

"E' molto importante questo progetto perché almeno potremo sentirci tutti parte di un'unica famiglia, unendoci e potendo vivere la quotidianità della Fiorentina senza avere campetti diversi. E' un passo per poter completare la crescita della società".

Quante volte è venuta a Palazzo Vecchio?

"Tante volte anche rimanendo fuori in piazza ad osservare le statue con la maestra di arte. Firenze mi è sempre piaciuta, dove ti giri non riesci a trovare un punto dove non c'è dell'arte".

Capita mai di venire in centro dopo le partite?

"Mi ricordo con la Primavera con Maria Sole Lulli oppure con Marta Morreale ci divertivamo tantissimo a venire in centro di sera a cercare qualcosa da mangiare, percorrevamo kilometri e ci divertivamo tantissimo a girare per questa bellissima città".

Un consiglio per le ragazze più giovani che sognano di arrivare ad alti livelli?

"Lavorare sempre duro, di non prendere la cosa come uno scherzo sempre malgrado si debba divertirsi a giocare a pallone perché è quello, è divertimento. Alla fine le cose poi arriveranno".