LONGO, Voglio tornare in Nazionale. Ecco perché Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina Femminile Miriam Longo ha parlato attraverso il sito ufficiale viola nell'appuntamento "Viola Star". Queste le sue parole durante la visita al Viola Park: "Io e la squadra non vediamo l'ora di poterci allenare qui, siamo tutte molto emozionate. Un progetto del genere non è mai stato realizzato in Italia, quindi per noi è molto importante ed è un onore partecipare ad un progetto così. Avere a disposizione così tanto spazio solo per noi del Femminile è un sogno e spero di viverlo presto".

Sull'esultanza alla "Luca Toni": "Ormai l'ho presa un po' come una ricorrenza e ogni volta che segno esulto così. Non emulo proprio Luca Toni, è un "non so se!" nato qualche anno fa".

Dove nasce la passione per il calcio? "Da mio padre, che tifa Foggia. Io e mia sorella guardavamo sempre con lui le partite e il pallone era sempre in casa".

Perché scegliere Firenze? "E' una bellissima città. La Fiorentina mi sta dando tanto, soprattutto a livello di esperienza. Questa società mi ha dato l'opportunità di mettermi in mostra e darmi una sorta di spazio. Spero di realizzare altri gol e l'importante è mettersi in gioco".

Sulla Poule Scudetto: "Per come abbiamo iniziato me l'aspettavo, prima no. Siam un bel gruppo, è un bel traguardo. Come obiettivi però vogliamo crescere sempre di più. Voglio dare il mio massimo contributo alla squadra per raggiungere la Nazionale maggiore. Potrebbe essere il posto giusto per tornare in Nazionale".