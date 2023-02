LONGO, Mi è rimasta qua la traversa finale, ma bene così

La calciatrice viola Miriam Longo, autrice di due reti nel successo di oggi della Fiorentina Femminile sulla Sampdoria, ha così parlato ai canali ufficiali del suo club: “Siamo andate in vantaggio ma sapevamo che loro non avrebbero mollato, e si è visto in più occasioni. C'è stato un momento, quello del loro gol, in cui si è riaperta la gara. Potevano ribaltarla, noi eravamo in difficoltà ma è venuto fuori lo spirito di squadra. E infatti poi l’abbiamo chiusa”.

Sulla sua prestazione: “Ho ancora qua la traversa alla fine...(ride, ndr). Ma sono contenta per i gol, fondamentali per l’attaccante. Però sono ancora più felice per la prestazione della squadra e per aver dato il mio contributo”.

Sulla gara di Coppa Italia della prossima settimana: “Oggi ci godiamo questa vittoria, poi torneremo a concentrarci sulla gara con Milan. Sarà difficile, ma abbiamo tanta voglia di andare a ribaltare il risultato”.