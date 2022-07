LONGO, Ho scelto Firenze perché mi piacciono le sfide

Miriam Longo, nuovo attaccante della Fiorentina Femminile, si è così presentata ai suoi nuovi tifosi tramite i canali ufficiali del club: "Ho scelto la Fiorentina perché è stata sempre una grande realtà per il calcio femminile e per l'appartenenza che ognuno sente alla maglia. L'ho scelta anche perché l'ultima stagione è stata difficile e a me piacciono le sfide. Sicuramente con un ambiente così positivo posso solo fare bene e il fatto di doversi riscattare per me è una sfida importante. Ho sempre giocato con persone più grandi di me e quindi mi sono sempre ritrovata a dover rubare agli altri qualcosa ma allo stesso tempo si accumulavano nel mio bagaglio conoscenze che mi permettono di metterci del mio a livello di carattere in campo. Il mio idolo è Roberto Baggio per come giocava, per la sua fantasia e i suoi valori. Anche per il suo spirito di sacrificio che gli ha permesso di riprendersi dagli infortuni. In campo aveva una magia che gli altri non avevano e si faceva voler bene".