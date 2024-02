LONGO, Convocata dall’Italia al posto della Giacinti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Piccola defezione per il ct Andrea Soncin in vista delle amichevoli contro Irlanda, venerdì alle18:15 a Firenze, e Inghilterra, martedì alle 18:00 ad Algeciras in Spagna. Come comunicato dalla FIGC infatti l’attaccante Valentina Giacinti ha fatto ritorno alla Roma a causa di problemi fisici ed è stata sostituita dalla fiorentina Miriam Longo che si trovava già a Coverciano per il ritiro dell’Under 23 azzurra.