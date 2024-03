JUVENTUS WOMEN, Viola fatale: addio a Montemurro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Addio a sorpresa in casa Juventus Women che nella mattinata di oggi ha annunciato l'addio del tecnico Joe Montemurro che ha trovato un accordo per la risoluzione del contratto. Una separazione che arriva in un momento delicato della stagione con il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina (1-0 per le viola all'andata) e la Poule Scudetto da giocare per difendere il secondo posto ancora una volta dalla squadra toscana. Questa la nota del club bianconero:

"Juventus Football Club comunica che in data odierna - 6 marzo 2024 - è stato raggiunto un accordo con Joe Montemurro per cui, a decorrere dalla giornata di oggi, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra femminile.

Tutto il club desidera ringraziare Joe per il lavoro svolto in questi anni cha ha portato alla conquista di 1 scudetto, 2 Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia. La guida tecnica della prima squadra femminile viene affidata temporaneamente all’allenatore in seconda Giuseppe Zappella.