JUVE W., In Champions rotazioni in vista delle viola

INDISCREZIONI DI FV RETROSCENA, IL PERCHÉ DEI NO A BERARDI E ORSOLINI Il tempo per le operazioni in entrata sta per scadere ma la Fiorentina sembra aver chiuso ormai la cassa da qualche ora dopo i tentativi per Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. Secondo quanto ricostruito da Firenzeviola il giocatore del Sassuolo piaceva molto alla... Il tempo per le operazioni in entrata sta per scadere ma la Fiorentina sembra aver chiuso ormai la cassa da qualche ora dopo i tentativi per Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. Secondo quanto ricostruito da Firenzeviola il giocatore del Sassuolo piaceva molto alla... NOTIZIE DI FV TORREIRA E IL GOL, SPERO DI FARNE TANTI PER LA VIOLA Nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi, il neo-centrocampista viola Lucas Torreira ha parlato anche del suo rapporto con il gol: "Ora è lontano, lo scorso anno ne ho fatto uno solo per quanto bello. Spesso gioco lontano dalla... Nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi, il neo-centrocampista viola Lucas Torreira ha parlato anche del suo rapporto con il gol: "Ora è lontano, lo scorso anno ne ho fatto uno solo per quanto bello. Spesso gioco lontano dalla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 settembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi