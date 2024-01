JUVE-ACF FEMM., Finisce 2-2: le viola restano terze

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buon pareggio della Fiorentina Femminile sul campo della Juventus, per 2-2, risultato che non basta però a scavalcare le bianconere al secondo posto. La Fiorentina chiude il primo tempo in vantaggio per 2-1 sulle padrone di casa della Juventus grazie ad una doppietta di Janogy, che ha segnato al 19' e al 32'. Con il gol del momentaneo pareggio bianconero è della Grosso. Nella ripresa però, al 73', arriva il pareggio della Echegini su assist della Grosso. Come detto la Fiorentina resta così terza a due punti dalla stessa Juventus (32 punti le viola, 34 la Juventus mentre la Roma stacca tutte e due a 39).