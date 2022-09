JACKMON, Felice del mio primo gol. Sulla squadra...

Jazmine Jackmon, calciatrice americana della Fiorentina Femminile arrivata durante l'ultima sessione di mercato, ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Sono stata molto contenta di segnare il mio primo gol. Già prima della partita sapevo che avrei segnato, me lo sentivo. Sapevo che ci sarebbero state delle opportunità da calcio d'angolo. Segnare è stato molto bello, ho sentito il calore di tutti e speriamo sia il primo di molti".

"In settimana è molto dura, è durante gli allenamenti che prepari le partite. Per quanto mi riguarda penso che sia partita bene ma ci sono ancora molti aspetti su cui devo ancora migliorare, anche lo staff ne è consapevole. Le ultime due gare di campionato sono state molto fisiche, non me lo aspettavo è stato un piccolo choc. Ho notato che come squadra siamo in grado di giocare con aggressività passione, credo che questa sia la base per fare ottime prestazioni. Anche la prossima partita contro il Parma penso che sarà molto bella, non conosco bene le nostre avversarie ma so che in Serie A ogni partita sarà difficile".