L’Italia vince, convince, segna cinque reti senza subirne e torna momentaneamente in testa al Girone B in attesa della sfida fra Malta e Danimarca in programma alle 18:00. Mattatrice della serata Cristiana Girelli autrice di una tripletta, anche se con un calcio di rigore fallito a macchiare la prestazione. Esordio in maglia azzurra per la viola Tortelli.