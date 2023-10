ITALIA FEMM., Soncin chiama 4 viola per la Nations League

Fonte: FIGC femminile

Dopo il successo nella gara inaugurale con la Svizzera e la sconfitta di misura a Castel di Sangro con la Svezia, il cammino dell’Italia in Nations League riparte dalle sfide contro le nazionali che guidano il ranking FIFA. Il doppio impegno contro Spagna e Svezia rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Andrea Soncin: venerdì 27 ottobre alle 17.45 allo stadio ‘Arechi’ di Salerno andrà in scena il confronto con le campionesse del mondo, mentre martedì 31 ottobre alle 18.30 al Malmö New Stadium è in programma la gara contro le leader della classifica mondiale, reduci dalla vittoria di misura ottenuta meno di un mese fa al 'Teofilo Patini'.

Sono 28 le calciatrici convocate dal Ct: le novità rispetto alle prime due gare del Gruppo 4 sono rappresentate dai ritorni di Lisa Boattin, Michela Catena, Cecilia Salvai e Martina Tomaselli e dalla prima chiamata per Michela Cambiaghi, che aveva già vestito la maglia azzurra ma mai quella della Nazionale maggiore. L'Italia si radunerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano nella serata di domenica; mercoledì 25 arriverà a Salerno e il giorno seguente effettuerà la rifinitura all’Arechi. Subito dopo la gara con le Furie Rosse la squadra farà rientro a Coverciano, dove rimarrà fino alla partenza per la Svezia, prevista nel pomeriggio di domenica 29 ottobre.

Di seguito l'elenco completo, presenti ben quattro rappresentanti della Fiorentina:

PORTIERI: Roberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

DIFENSORI: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

CENTROCAMPISTE: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Tomaselli (Roma);

ATTACCANTI: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Annamaria Serturini (Roma).

Il programma

Domenica 22 ottobre

Raduno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Lunedì 23 ottobre

Ore 13.30 Conferenza stampa

Ore 15.30 Allenamento

Martedì 24 ottobre

Ore 15.30 Allenamento

Mercoledì 25 ottobre

Ore 10.00 Allenamento

Ore 15.50 Partenza da Coverciano per Salerno

Giovedì 26 ottobre

Ore 15.45 Conferenza stampa presso stadio ‘Arechi’

Ore 16.45 Allenamento ufficiale MD-1 presso lo stadio ‘Arechi’

Venerdì 27 ottobre

Ore 17.45 Gara ITALIA-Spagna (diretta Rai)

Al termine rientro a Coverciano