ITALIA FEMM., Le formazioni del match col Brasile

Tra pochi minuti la Nazionale Italiana Femminile scende in campo per un'amichevole di lusso col Brasile: le azzurre di Milena Bertolini iniziano a preparare l'appuntamento col Mondiale (in programma la prossima estate) e lo fanno contro le verdeoro, una delle squadre più blasonate del panorama internazionale. Match che inizierà alle ore 18:30 al Luigi Ferraris di Genova, ecco le formazioni:



ITALIA (4-2-3-1): Giuliani; Bergamaschi, Filangeri, Lenzini; Boattin, Galli, Rosucci; Greggi, Cernoia, Caruso; Giacinti. All.: Bertolini.