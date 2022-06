ITALDONNE, Lascia Coverciano, da lunedì in Abruzzo

Si è chiusa questa mattina a Coverciano la terza settimana di preparazione della Nazionale Femminile in vista dell’Europeo. Il rompete le righe è stato preceduto da una seduta di scarico in palestra che ha coinvolto tutte le calciatrici, scese in campo ieri sera nel test contro una selezione giovanile maschile della Fiorentina. Dopo tre giorni di riposo, lunedì le Azzurre si trasferiranno a Castel di Sangro, dove si svolgerà l’ultima fase di raduno prima della partenza per l’Inghilterra, prevista per il 4 luglio.

Sono 27 le calciatrici pronte a partire per l’Abruzzo, dove Milena Bertolini farà le sue ultime valutazioni prima del 26 giugno, la data in cui dovrà essere definita la rosa delle 23 Azzurre che prenderanno parte alla rassegna continentale. Non sono state convocate Beccari, Ferrara e Robustellini, le tre giovanissime che la Ct ha voluto con sé in queste settimane di ritiro, mentre ci sarà Lenzini: il difensore della Juventus ha recuperato dal problema al flessore che l’ha bloccata nell’ultimo mese e ha ricevuto il via libera dallo staff medico azzurro per ricominciare ad allenarsi in gruppo.

Intanto questa mattina è stato pubblicato il ranking Fifa delle Nazionali femminili: l’Italia si conferma al 14° posto della classifica, guidata sempre dagli Stati Uniti davanti a Svezia e Francia, la squadra contro cui debutteranno Gama e compagne nel loro cammino europeo.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Angelica Soffia (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).