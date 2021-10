ITALDONNE, In Lituania a caccia della quarta vittoria

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Tre vittorie in tre gare nel Gruppo G, undici gol realizzati e zero subiti. Sono i numeri che certificano l'ottima partenza dell'Italia femminile nel percorso di qualificazione verso i Mondiali 2023. Per ottenere il pass diretto per il torneo che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda, la nazionale dovrà vedersela con la Svizzera, ma prima di concentrarsi sullo scontro diretto del 26 novembre a Palermo sarà necessario battere domani la Lituania nel match che si disputerà domani all'LFF Stadium di Vilnius. "Queste sono partite da affrontare con grande concentrazione, senza dare per scontato che vinceremo facendo tanti gol - ha dichiarato la ct, Milena Bertolini - non sarà facile soprattutto per le condizioni ambientali: farà freddo e giocheremo sul sintetico, quindi dovremo approcciare la gara nel migliore dei modi. Anche perché mi aspetto di trovare un avversario ancora più chiuso della Croazia, che ci concederà meno spazi".

Per scardinare il piano tattico della Lituania, la ct punterà sulle qualità tecniche delle calciatrici e sulla profondità della rosa. Per il match di domani saranno tutte a disposizione, da valutare solo Rosucci alle prese con un leggero affaticamento muscolare. "Mi aspetto grande ritmo da parte delle ragazze, dovranno essere brave ad alternare le giocate in ampiezza con le triangolazioni nello stretto". Dopo le due vittorie contro le croate, Sara Gama si è invece soffermata sugli aspetti su cui bisognerà lavorare per continuare a crescere: "Possiamo fare ancora meglio dal punto di vista del gioco e del cinismo - queste le parole della capitana azzurra - ma sarà importante anche il ritmo, perché nell'ultimo match con il passare dei minuti lo abbiamo abbassato un po' troppo". (ANSA).