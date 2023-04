ITALDONNE, Il 2/5 il sorteggio della neo Nations League

FirenzeViola.it

La Nazionale Femminile si appresta a scoprire quali saranno le sue avversarie nel girone della Nations League, la nuova competizione organizzata dalla UEFA che prenderà il via il 20 settembre. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 13 di martedì 2 maggio, con l’Italia inserita nella Lega A, quella riservata alle selezioni con il miglior ranking.

Con un formato simile a quello della UEFA Nations League maschile, le 51 squadre partecipanti sono state divise in tre leghe (due da 16 e l'altra da 19) in base alla loro posizione nel ranking per nazionali femminili rilevata dopo la conclusione della fase a gironi delle qualificazioni europee UEFA per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2023.

La fase a leghe determinerà le quattro squadre che accederanno alla fase finale (che fungeranno anche da qualificazioni europee all’Olimpiade del 2024) ma anche le promozioni e le retrocessioni tra le leghe in vista della fase di qualificazione europea a UEFA Women's EURO 2025. Le squadre di ogni lega sono suddivise in quattro fasce in base al ranking UEFA per nazionali femminili. Ciascun gruppo contiene una squadra per fascia.

LEGA A (squadre dal 1° al 16° posto)

Prima fascia: Inghilterra, Germania, Francia, Svezia

Seconda fascia: Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca

Terza fascia: Italia, Belgio, Austria, Islanda

Quarta fascia: Svizzera, Galles, Portogallo, Scozia

LEGA B (squadre dal 17° al 32° posto)

Prima fascia: Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Finlandia

Seconda fascia: Serbia, Slovenia, Irlanda del Nord, Romania

Terza fascia: Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Ungheria

Quarta fascia: Grecia, Croazia, Bielorussia, Albania

LEGA C (squadre dal 33° al 51° posto)

Prima fascia: Malta, Israele, Azerbaigian, Turchia, Macedonia del Nord

Seconda fascia: Kosovo, Montenegro, Lussemburgo, Estonia, Moldavia

Terza fascia: Lituania, Kazakistan, Lettonia, Bulgaria, Cipro

Quarta fascia: Isole Faroe, Georgia, Armenia, Andorra

Tutte le partite della fase a gironi sono giocate col format di un campionato, con ogni squadra che gioca una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna delle altre squadre del proprio gruppo.

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano alla fase finale a eliminazione diretta. Le due finaliste si qualificano per l'Olimpiade del 2024 insieme alla Francia, che sarà il Paese ospitante. Se la Francia dovesse essere tra le finaliste, la terza classificata occuperà il posto rimanente e prenderà parte ai Giochi Olimpici.



Il regolamento della Lega A

Le prime due di ogni girone rimangono in Lega A per le qualificazioni europee a UEFA Women's EURO 2025. Le quattro terze classificate giocano gli spareggi contro le seconde classificate di ogni gruppo della Lega B. Le vincitrici di ogni spareggio giocano in Lega A per la fase di qualificazione europea; le squadre sconfitte vanno in Lega B. Le squadre classificate al quarto posto vengono retrocesse in Lega B.

Fase a leghe

Sorteggio: 2 maggio 2023, ore 13 (diretta streaming sul sito della UEFA)

Giornate 1–2: 20–26 settembre 2023

Giornate 3–4: 25-31 ottobre 2023

Giornate 5–6: 29 novembre-5 dicembre 2023

Fase finale

Tra il 21 e il 28 febbraio 2024

Partite promozioni/retrocessioni

Tra il 21 e il 28 febbraio 2024