INTER WOMEN, Ilaria Mauro salterà match con la Viola

Era indubbiamente la protagonista più attesa, uno dei motivi di interesse della sfida di domani sera contro la Fiorentina che aprirà il campionato dell'Inter Women di Attilio Sorbi. Ma invece, Ilaria Mauro quasi certamente non sarà della partita: la nuova attaccante nerazzurra, grande ex viola, è destinata a saltare la gara del Franchi. Mauro sta recuperando da un problema fisico che ne ha condizionato la preparazione, e secondo quanto riferito da TuttoCalcioFemminile dovrebbe rimanere a Milano per provare il recupero in vista della gara contro il Sassuolo. Sorbi si dovrebbe affidare pertanto al tandem composto da Stefania Tarenzi e Caroline Moller-Nielsen.