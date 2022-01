IND. FV, Guagni è a Milano. Domani visite col Milan

Come già anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi Alia Guagni è pronta a tornare a giocare in Italia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l’ex giocatrice della Fiorentina in questo momento si trova a Milano ed è pronta a firmare per il Milan. Nella giornata di domani la Guagni effettuerà le consuete visite mediche.