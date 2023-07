IND.FV, Femminile, Sechi verso il prestito: tre in fila

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

Tra le calciatrici che hanno maggiormente ben figurato lontano da Firenze – e di cui vi abbiamo narrato in uno dei nostri consueti spazi settimanali -, c’è senza dubbio Martina Sechi. L’attaccante ex Primavera viola dallo scorso gennaio è stata mandata temporaneamente al Cesena in Serie B dove ha realizzato sette goal in sedici presenze. Numeri importanti che però non sembrano aver convinto appieno la dirigenza gigliata che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, starebbe valutando una nuova soluzione in prestito per l’attaccante gigliata.

Tra le pretendenti all’ex bomber dell’under 19 viola ci sarebbero squadre sia di Serie A che di Serie B Femminile. Sempre secondo quanto captato da Firenzeviola, Arezzo e Cesena (potenziale ritorno), ma anche il Como nel massimo campionato, avrebbero preso contatti con la Fiorentina nel tentativo di assicurarsi l’attaccante in vista della prossima stagione.