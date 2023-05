TMW, Panico in bilico: contatti tra viola e De La Fuente

FirenzeViola.it

© foto di FABRIZIO CUSA - Como Women

Il futuro di Patrizia Panico come allenatrice della Fiorentina Femminile è tuttora in bilico. Dopo una partenza difficile, ha saputo risollevare la squadra e portarla fra le prime cinque, ma nella Poule Scudetto i risultati sono stati altalenanti, con le viola che non sono mai riuscite a insidiare il secondo posto della Juventus e hanno mostrato alcuni cali mentali (come la rimonta subita dalle bianconere dal 3-0 al 3-4) che stanno facendo riflettere la dirigenza. Come riporta Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino l'argentino Sebastian De La Fuente, artefice prima della promozione in Serie A, già conquistata anche sulla panchina dell'Inter, del Como Women, e poi di un buon campionato alla guida delle lariane che hanno ottime possibilità di salvarsi visti i sei punti di vantaggio sulle ultime due posizioni. Fra le parti ci sarebbero stati già dei contatti - riferisce TMW -, ma solo una volta chiusa la seconda fase del torneo la trattativa potrebbe decollare.