MARCA, La Boquete dal Milan all'ACF femminile

Secondo il quotidiano Marca, la centrocampista offensiva Veronica Boquete starebbe valutando di lasciare il Milan e di passare alla Fiorentina. In questo modo, la spagnola non lascerebbe la Serie A italiana ma cambierebbe la sua maglia. Marca indica nei dissidi con l'allenatore Maurizio Ganz come il motivo principale del suo addio al Milan per il quale ha rinnovato lo scorso maggio e dove ha giocato 26 partite ufficiali per un totale di 2.182 minuti in cui ha segnato 4 gol. Oltre alla Fiorentina sulla calciatrice 34enne ci sarebbero Sassuolo e Roma ma secondo il quotidiano la scelta della Fiorentina è anche per non andare in una diretta concorrente.