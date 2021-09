HUCHET, Mi racconto: dal calcio alla toga

La neo arrivata alla Fiorentina Femminile, Sara Huchet, racconta al sito ufficiale della società viola l'esperienza che l'ha portata dalla Francia all'Italia passando per gli USA e il futuro giuridico che l'attende: "Sono nata in Bretagna, in Francia, in una zona tranquilla e rilassante ma a 15-16 anni avevo già la voglia di andare via e conoscere nuove culture così sono andata negli Usa. Qui ho studiato management dello sport ed è stata una bella esperienza, ho giocato a calcio sia nell'Università che a San Francisco poi una volta rientrata ho sentito ancora l'esigenza di conoscere altre situazioni ed ho girato la Francia. Il calcio in America è diverso mentre tra Francia e Italia c'è più similitudine anche se in Italia è più tattico mentre in Francia più fisico e tecnico però mi sono adattata velocemente. Ho visitato qualcosa a Firenze e mi piace molto il Piazzale ma voglio visitarla tutta. I miei obiettivi sono diversi per la mia carriera, non so quanto voglio ancora giocare ma mi piace la Fiorentina e vorrei starci qualche anno. Poi finito il calcio avrò un'altra vita che mi aspetta perché in Francia sto per finire gli studi e farò l'avvocato, non vedo l'ora".