HUCHET, ACF grande squadra, qui per vincere

La centrocampista della Fiorentina Femminile Sarah Huchet ha parlato al sito ufficiale della società: "Ho scelto la Fiorentina perché è una grande società che ha fatto molto bene negli anni scorsi. E' una grande squadra e per me è un passo in avanti, dopo una buona stagione al Napoli al primo anno in Italia. Per me è stato positivo ma vorrei provare a vincere qualcosa con giocatrici importanti. Sono molto felice, abbiamo un centro sportivo di grande qualità e con tutto quello che ci occorre e uno staff organizzato e competente come la società. In ritiro a Roccaporena abbiamo anche un buon campo che ci permette di lavorare bene".