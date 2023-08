HAMMARLUND, La mia maturità per le Viola: darò tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L’attaccante svedese della Fiorentina Femminile Pauline Hammarlund si è raccontata ai canali ufficiali del club viola in vista dell'inizio della nuova stagione. Ecco alcune delle sue parole: "Ho imparato molto da questi primi mesi, è stata un’esperienza preziosa che mi ha fatto crescere come calciatrice. Credo che sia stata la stagione in cui sono migliorata di più e non parlo di gol, assist o numeri ma in generale. Adesso sono pronta a portare questa maturità nella prossima stagione. Ho molto da mostrare, ancora non ho messo in campo il mio vero potenziale. L’obiettivo per me è aiutare la squadra a vincere.

Il mio lavoro ovviamente è segnare goal o servire assist, ma non mi sono data un numero o un obiettivo in particolare. Voglio potermi guardare indietro a fine stagione e sapere di aver dato tutto per la squadra. Abbiamo una grande squadra, abbiamo un’ottima struttura e il Viola Park è il migliore d’Europa. Non ci sono scuse per non essere professionali e non dare al massimo”.