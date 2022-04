GUARINO (INTER W.), Bella vittoria, viola sono forti

INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, PAREGGIO NEL DERBY: FIORE-EMPOLI È 1-1 Una Fiorentina Primavera in grande crescita nel secondo tempo non va oltre l'1-1 in casa contro l'Empoli. A siglare il vantaggio azzurro è stato Alessio Rossi al 16' del primo tempo con un tiro dal limite dell'area, mentre nella ripresa al 51'... Una Fiorentina Primavera in grande crescita nel secondo tempo non va oltre l'1-1 in casa contro l'Empoli. A siglare il vantaggio azzurro è stato Alessio Rossi al 16' del primo tempo con un tiro dal limite dell'area, mentre nella ripresa al 51'... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi