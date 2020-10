GUAGNI, Tornata a casa. Futuro viola? Ci penserò

L’ex difensore e capitano della Fiorentina Femminile Alia Guagni, passata in estate all’Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni del TgR Rai Toscana, nel corso del ritiro dell’Italia a Coverciano. Ecco le sue parole: “In questi giorni si può dire che sono tornata a casa, in Italia e a Firenze. Mi manca questa città ma sto vivendo un’esperienza bellissima che ho voluto fare mesi fa. Sono contenta ed emozionata di essere capitano per la gara dell’Italia, non vedo l’ora di scendere in campo. Tornare a Firenze? La Fiorentina è una parte di me e di cuore, ci penserò più in là ma sì, in futuro potrei sperarlo”.