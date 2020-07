GUAGNI, Non tutti mi hanno capita. Mi è dispiaciuto

Appena passata dalla Fiorentina all'Atletico Madrid femminile, Alia Guagni ha concesso un'intervista al quotidiano Tuttosport, nel corso della quale è tornata sulla sua decisione di abbandonare i colori e la città che ama, per l'esperienza in terra spagnola: "Avrò sempre il cuore viola, non tutti hanno capito la mia scelta e mi dispiace: è un'esperienza che porterò con me al mio ritorno. L'anno scorso c'era il Real ma ho potuto fare un anno con la Fiorentina di Commisso, e ho capito che punta in alto", dice l'ex viola pensando anche al futuro e alla Champions League in cui ci saranno anche le sue fresche ex compagne: "Sono felice per loro". Dei ricordi in viola ecco che emergono il soprannome Dolly, pesce smemorato di "Alla ricerca di Nemo", e il legame con San Marcellino: "Ci sono cresciuta, la prima volta avevo 10 anni e ci si apriva le ginocchia sulla terra battuta". Poi le trasferte, e tanto altro. Compreso un possibile ritorno futuro a Firenze: "Nella mia vita c'è sempre stato il viola e se ci penso vedo addosso il viola. Ma ora voglio vivere al cento per cento l'Atletico Madrid".