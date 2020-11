GUAGNI, Con la Viola un arrivederci. Su Prandelli...

L'ex Fiorentina Alia Guagni non nasconde la sua voglia di tornare in viola una volta conclusa la sua esperienza in Spagna, e intervistata dal Corriere dello Sport racconta: "È stata una scelta di vita, né economica né calcistica. È successo in un momento difficile, volevo mettermi alla prova. Non ne ho parlato con nessuno, la decisione era mia e non volevo consigli. Prima mi criticavano perché restare a Firenze era una scelta di comodo, poi mi hanno criticata perché sono andata via. Non va mai bene". Poi un commento sull'approdo di Prandelli: "C'era bisogno di cambiare, perché stiamo facendo proprio male purtroppo. Ma non so se sia la scelta giusta". Infine il suo futuro: "La Fiorentina, con cui spero sia solo un arrivederci. Questo ci siamo detti. Io voglio tornarci, in qualsiasi veste, il mio futuro lo vedo qui".