GIACINTI, Vi spiego perché ho scelto la Fiorentina

La neo attaccante della Fiorentina Femminile Valentina Giacinti ha parlato del suo arrivo e della sua scelta al sito ufficiale viola. Queste le sue parole: "Ho scelto Firenze perché la Fiorentina sta investendo tantissimo nel calcio femminile, soprattutto con la costruzione del nuovo centro sportivo che mi attrae molto. In più l'ho scelta anche per Patrizia Panico perché è sempre stato il mio modello da piccola. Voglio crescere con i suoi insegmamenti. Voglio dare il mio contributo alla squadra, dare consigli alle più giovani e prenderne dalle più esperto. Neto è una grandissima giocatrice, poi ho giocato per due anni con Sabatino quindi già lo conosco: ti motiva in continuazione, con lei mi sono sempre trovata bene in attacco, sono felice di giocare insieme a lei. In questi anni si è visto che Fiorentina, Milan, Inter e Roma hanno investito tanto nel femminile".

Sugli obiettivi della stagione: "Crescere dal punto di vista calcistico è il primo obiettivo a livello personale, poi spero di fare tanti gol. E che tutto questo mi prepari al meglio per l'Europeo. A livello di squadra, voglio dare una mano e contribuire a piazzare la Fiorentina in un'ottima posizione in classifica alla fine della stagione".

Sulla città: "Non ho mai visitato bene Firenze, non vedo l'ora di scoprirla nel dettaglio".