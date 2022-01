GIACINTI, Il pari con la Juve è un mezzo miracolo

La Fiorentina Femminile strappa uno storico pareggio sul campo della Juventus Women e ferma la striscia di 36 successi consecutivi in campionato delle bianconere. Nel 2-2 contro la capolista spicca l'ottima prestazione di Valentina Giacinti: l'attaccante della Nazionale italiana ha esordito oggi dal primo minuto con la maglia viola, segnando con uno splendido pallonetto il primo gol con la sua nuova squadra ed al termine della gara ha commentato così ai microfoni del club la prestazione della Fiorentina e le sue emozioni dopo la rete: " Da questa partita mi porto le sensazioni positive perché amo giocare a calcio ed oggi mi sono divertita. Quando c'è questo spirito di sacrificio e collaborazione in un gruppo è bello portare a casa questo risultato che per noi è una vittoria. Vincere qui sarebbe stato un miracolo sportivo, l'ho detto in settimana. Diciamo che questo è stato un mezzo miracolo sportivo.

Il gol? Ho visto la portiera fuori dai pali e ci ho provato, questo è l'istinto dell'attaccante ed è un gol importante, avevo bisogno di ritrovarmi. Adesso dopo questo bel pari pensiamo alla Coppa Italia, dobbiamo essere concentrati sulla partita con l'Empoli, cercheremo di vincere per provare a rendere meno complicato il ritorno".