GIACINTI, Il gol con l'Italia mi dà fiducia. Ora la finale

L'attaccante della Fiorentina Femminile e della Nazionale Italiana Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni della FIGC dopo il gol in azzurro contro la Norvegia, rete che ha permesso all'Italia femminile di conquistare la finale di Algarve Cup, in programma mercoledì contro la Svezia: “Sono felice per il gol, ma sono felice per lo spirito del gruppo Abbiamo dato tutto in questa partita e dimostrato di essere un gruppo compatto che nelle difficoltà si unisce ancora di più. Finale? Mi aspetto una partita tosta e dura, fra due squadre che vorranno vincere. Dovremo dare il massimo di noi stesse ed essere concentrate come contro la Norvegia e cercare di concretizzare ogni occasione. Il gol mi ha dato tantissima emozione e soprattutto quella carica di cui avevo bisogno, visto che in questo periodo ho faticato un po' a trovarla. Questo gol è per tutta la Nazionale e per tutte le persone che mi sono state vicino”.