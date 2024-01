GEORGIEVA, Stadio C. Fiesole mi galvanizza. Nel 2023...

FirenzeViola.it

Marina Georgieva, difensore centrael della Fiorentina Femminile, ha parlato così al sito ufficiale viola. Queste le sue parole: "Sono metà austriaca e metà bulgara. All’inizio non conoscevo molto l’ambiente lavorativo della Fiorentina, quindi non sapevo cosa aspettarmi. Dopo i primi contatti ho iniziato ad informarmi e sono venuta a controllare di persona con menta aperta, pronta a tutto. Sono stata decisamente e favorevolmente impressionata. Il Viola Park è una struttura che non mi aspettavo, forse la migliore in cui sono mai stata. Le persone, la cultura, il calcio sono molto vicine alla mia idea”.ù

Sui momenti migliori e peggiori del 2023: "Il migliore e il peggiore sono arrivati nella stessa giornata. Lo stadio Curva Fiesole sold out per Fiorentina-Juventus è stato incredibile: l’atmosfera, la carica, il nostro gioco. Abbiamo fatto una grande partita, sono sicura che avremmo portato a casa quella partita anche grazie ai nostri tifosi. Ho un feeling speciale con quello stadio, mi galvanizza. Il momento peggiore è arrivato in quella stessa partita quando ho preso un cartellino rosso e il rigore ci ha causato la sconfitta. Ovviamente lasciare il campo e le mie compagne è stato tremendo”.