GANZ, Piemonte ci ha dato la fisicità che ci mancava

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttocalciofemminile, sull'ex Fiorentina Martina Piemonte, da poco arrivata in rossonero: "Ha fatto una grande partita, è una lottatrice molto brava tecnicamente, ci ha dato la fisicità che ci mancava. Abbiamo tante qualità che ci devono far fare il salto di qualità".