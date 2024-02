GAMA, Firenze? La penso città dell'Italia: bello chiudere qui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La giocatrice dell'Italia e della Juventus, Sara Gama, domani al Viola Park giocherà la gara che segnerà la sua ultima presenza in azzurro dopo 18 anni: "Tutto molto normale in questi giorni, ci sono un po' di cose da organizzare - ha detto la calciatrice a Coverciano - ma stiamo portando avanti le cose per preparare questa partita che sarà un momento speciale, ma si cerca di stare sul momento e vivere con il sorriso questi giorni. Non penso tanto al countdown di avvicinamento alla gara. Domani arriva domani e ci penseremo.

Non ho pensato al fatto che Firenze fosse la città della Fiorentina, ma dell'Italia, una città dove abbiamo conquistato risultati importanti. Preparare qui l'ultima gara è bello per me".