FUSINI, Che ricordi in viola. Col Bari sarà gara ostica

Team Talk con Martina Fusini. Ecco le parole della giocatrice della ACF Fiorentina Femminile in vista della gara a Bari: "Non era così scontato fare punti contro la Roma che è una squadra di buonissimo livello. La prossima gara è molto ostica. Il Bari non molla mai, dobbiamo tirare fuori il nostro meglio. Vorrei una Fiorentina che non molla mai, cercando di regalare il meno possibile all'avversario. Ho dei bellissimi ricordi della mia esperienza con la squadra Primavera. Abbiamo vinto dei trofei e poi sono arrivato in Prima squadra. Ero molto emozionata al mio esordio a Como. Il ricordo più bello che ho è la vittoria dello scudetto al Franchi. Non partì titolare, ma quando entrai in campo provai una ricca ondata di emozioni. Mio fratello a volte mi consiglia. I nostri tifosi erano come un uomo in più, soprattutto quando giocavamo in casa. Ci aiuta tanto sentirli vicini. Ma non averli sugli spalti è un po' limitante. Spero che gli stadi possano tornare a popolarsi il prima possibile".

TEAM TALK: MARTINA FUSINI



La Viola riprende il suo cammino in Campionato e si prepara alla trasferta di Bari. Viola DOC, Martina #Fusini vorrebbe "una Fiorentina che non molla mai". ️#ForzaViola #Fiorentina #SerieAFemminile #BariFiorentina pic.twitter.com/B4tyPOZPYU — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) November 11, 2020