FORCINELLA, Esordire mi ha agitata: grazie Ohrstrom

Camilla Forcinella, giovane portiere della Fiorentina Femminile, parla così ai microfoni ufficiali del club: "Sono molto felice di aver esordito domenica scorsa: non me l'aspettavo perché sono con due portieri molto forti. Prima dlela partita ero agitata, poi al fischio e al primo pallone toccato coi piedi sono riuscita a stare più tranquilla e trovare il mio equilibrio. Da quando l'ho saputo, però, sono stata aiutata tantissimo dalle compagne, soprattuto Ohrstrom che mi ha voluto trasmettere tranquillità. Mister Melani mi sta facendo crescere tantissimo, dopo la partita mi ha giustamente fatto notare gli sbagli ma anche portato i complimenti e sono felice, anche del rapporto che ho col mister. Vincere è stato importante, anche per ritrovarci dopo un momento abbastanza buio. Siamo state contente, da squadra, perché ne avevamo bisogno".

Ora la Roma...

"Sono una grande squadra, ma qualche passo falso lo hanno fatto. La partita è alla nostra portata e ci dirà se ci siamo ritrovate o se ci serve ancora un passo in più. Abbiamo riflettuto, e vincere la Coppa Italia sarebbe importantissimo per la città. Quello che abbiamo trasmesso domenica va riportato in ogni partita".