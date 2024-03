FIORENTINA FEMMINILE, Club invita i tifosi per trasferta a Biella

Fonte: Mattia Verdorale

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani la Fiorentina Femminile giocherà a Biella con la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'andata al Viola Park domenica scorsa è finita 1-0 (grazie al gol di Catena, anche se il bottino poteva essere superiore) per le ragazze di De La Fuente e in considerazione dell'importanza del match di ritorno la società viola sta tentando di organizzare la trasferta per aver il maggior numero di tifosi al seguito della squadra, chiamando a raccolta i supporter delle viola.

Secondo quanto raccolto da FV, la Fiorentina è infatti pronta a mettere a disposizione un pullman da 50 posti per il viaggio, a carico del club così come il biglietto d'ingresso per seguire dal vivo la partita. Sicuramente la sfida con la Juve, orfana dell'esonerato Montemurro e che a Biella potrà contare su tanti tifosi bianconeri, riveste una grande importanza per la Fiorentina come detto perché riporterebbe la squadra femminile a disputare la finale di Coppa Italia ed aspirare ad un trofeo. In attesa della ripresa della seconda fase del campionato, quella dei playoff, dove le viola partono da terze in classifica proprio dietro le bianconere. La Juve, dopo la sconfitta dell'andata, ha esonerato il tecnico Montemurro, sostituito per ora dal suo vice.