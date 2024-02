FIORENTINA FEMM, Vittoria 2-1 contro la Sampdoria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nella sfida, valida per la sedicesiama giornata di campionato, la Fiorentina batte 2-1 la Sampdoria al Viola Park. La squadra viola torna alla vittoria in Serie A dopo i due pareggi consecutivi contro Milan e Juventus. Le ragazze di De La Fuente scavalcano così in classifica al secondo posto la Juventus impegnata in serata contro contro il Como. Decisiva per il club gigliato la rete nel secondo tempo, dopo l'autogol della blucerchiata Re che è valso l'iniziale vantaggio viola, di Johannsdottir.

nel finale poi la formazione genovese ha accorciato le distanza con il gol di Della Peruta. Fiorentina che nella prossima giornata di campionato sarà impegnata mercoledì 14 febbraio alle ore 15:00 contro il Como.