FIORENTINA FEMM, Semifinale Coppa Italia: ecco i biglietti

Mentre in campionato la Fiorentina attende l'inizio della Poule Scudetto, in Coppa Italia le ragazze di De La Fuente, dopo aver battuto l'Inter ai calci di rigore, sono approdate in semifinale. Il doppio confronto con la Juventus, che a sua volta ha eliminato la Sampdoria, inizierà con la gara d'andata al Viola Park domenica 3 marzo alle ore 15:00. Il club viola, con un comunicato sul sito ufficiale, ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto. La vendita dei biglietti è iniziata oggi alle ore 15:00. Di seguito il comunicato della Fiorentina:

CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA

VENDITA LIBERA + PROMO ABBONATI PRO/EASY: Dalle ore 15:00 del 23/02/2024 fino ad inizio gara vendita libera dei biglietti, con tariffe dedicate per gli abbonati Pro, Easy.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio (bambini di qualsiasi età e altezza compresi) dovranno essere muniti di biglietto.

RIDUZIONI

PROMO ABBONATI PRO: tariffa promozionale per tutti gli abbonati Pro, sarà necessario inserire il numero tessera dell’abbonato Pro nel campo “codice coupon”.

PROMO ABBONATI EASY: tariffa promozionale per tutti gli abbonati Easy, sarà necessario inserire il numero tessera dell’abbonato Easy nel campo “codice coupon”.

RIDOTTO U14: tariffa promozionale per tutti i nati da 01/01/2010, acquisto consentito solo contestualmente ad un biglietto a tariffa Promo Abbonato (adulto) o tariffa Intero.

DIVERSAMENTE ABILI

I biglietti per persone diversamente abili (deambulanti o non deambulanti) con grado di invalidità pari o superiore al 80% con accompagnatore, potranno essere richiesti solo inviando una mail all’indirizzo infodisabili@acffiorentina.it entro 48 ore dall’inizio dell’evento.

PUNTI VENDITA

Sito web https://acffiorentina.vivaticket.it/

SETTORE OSPITI

Si raccomandano i tifosi della squadra ospite di acquistare i biglietti nel SETTORE OSPITI microsettore G9.

TESSERE FEDERALI

Gli accrediti potranno essere richiesti fino a 48 ore prima dell’inizio dell’evento inviando una e-mail ad accreditifederali@acffiorentina.it allegando documento di identità e foto/scansione della tessera federale in corso di validità. Seguirà la conferma o meno dell’accredito previa disponibilità molto limitata.