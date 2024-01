FIORENTINA FEMM, Le convocate di De La Fuente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Domani alle ore 12:30 la Fiorentina affronterà al Viola Park il Pomigliano penultimo in classifica con soli cinque punti. Le viola hanno bisogno di ottenere tre punti per non perdere terreno nei confronti di Roma(sconfitta oggi dall'Inter) e Juventus. Fiorentina che, dopo aver battuto Sassuolo, Inter e Napoli, va alla ricerca del quarto successo consecutivo. Per la sfida di domani contro il Pomigliano, valida per la tredicesima giornata di campionato, queste le ragazze scelte dal tecnico spagnolo Sebastian De La Fuente: