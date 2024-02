FIORENTINA FEMM, L'undici ufficiale per la Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Scontro al vertice alle 15:00 nell'ultima gara della regular season della Serie A Femminile. Al Viola Park la Fiorentina di De La Fuente terza in classifica affronterà la capolista e dominatrice del torneo Roma. Fiorentina che vuole sorpassare, almeno momentaneamente, la Juventus(impegnata domani contro il Napoli) al secondo posto e dare continuità ad una serie di risultati utili consecutivi(8) che dura dall'undici dicembre. Curioso come l'ultima sconfitta delle viola in campionato sia stata proprio nella gara di andata contro la Roma. Queste le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA: Schroffenegger Georgieva, Agard, Erzen, Faerge, Cinotti, Catena, Parisi, Boquete, Hammarlund, Longo. A disp.: Zaghini, Bellucci, Toniolo, Janogy, Johannsdottir, Mijatovic, Baldi, Tucceri Cimini, Russo. All. Sebastian De La Fuente

ROMA: Ceasar, Di Guglielmo, Minami, Linari, Sonstevold, Greggi, Kumagai, Giugliano, Viens, Giacinti, Haavi. A disp.: Korpela, Bartoli, Valdezate, Ciccotti, Pilgrim, Tomaselli, Kramzar, Troelsgaard. All. Alessandro Spugna