FIORENTINA FEMM, L'undici ufficiale per il Milan

© foto di Federico De Luca

Alle 15:00 la Fiorentina affronterà il Milan in trasferta nella sfida valida per la quindicesima giornata di campionato. Viola che con una vittoria scavalcherebbero la Juventus, impegnata domani pomeriggio nel big match contro la capolista Roma, al secondo posto in classifica. Fiorentina che vuole tornare al successo dopo il pareggio, proprio contro i bianconeri, di lunedì scorso. Dall'altra parte il Milan, al momento ottavo con 14 punti, è reduce dal pareggio contro il Pomigliano. Queste le scelte dei due allenatori:

MILAN(4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Piga, Swaby, Guagni; Dubcovà, Mascarello, Grimshaw; Nadim, Staskovà, Laurent. All: Corti

FIORENTINA (4-2-3-1): Baldi; Agard; Erzen, Tortelli, Faerge; Severini, Catena; Johannsdottir, Boquete, Hammarlund; Janogy. All: De La Fuente