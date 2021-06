FIORENTINA FEMM., Fatta per Aug dal Pontedera

INDISCREZIONI DI FV EX VIOLA, VIA TUTTI DA ACF: ANCHE BUSO E DONADEL Il colpo di spugna sulla dirigenza delle due bandiere viola Antognoni e Dainelli (per entrambi è stata offerto un'opportunità nel settore giovanile, l'ex difensore ha già rifiutato) non è l'unico in seno alla Fiorentina.... Il colpo di spugna sulla dirigenza delle due bandiere viola Antognoni e Dainelli (per entrambi è stata offerto un'opportunità nel settore giovanile, l'ex difensore ha già rifiutato) non è l'unico in seno alla Fiorentina.... NOTIZIE DI FV COSA ABBIAMO FATTO DI MALE NOI FIORENTINI PER MERITARE QUESTO? Quando ho letto la notizia mi sono augurata che fosse una fake o che quei “birboni” di giornalisti l’avessero sparata grossa. Ci ritroviamo a dover subire nuove prese in giro, tante parole e pochi fatti, fiducia mal riposta che trasforma i nostri sogni in... Quando ho letto la notizia mi sono augurata che fosse una fake o che quei “birboni” di giornalisti l’avessero sparata grossa. Ci ritroviamo a dover subire nuove prese in giro, tante parole e pochi fatti, fiducia mal riposta che trasforma i nostri sogni in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi