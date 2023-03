FIORE FEMM, Incredibile 2-0 per il Milan a fine 1° tempo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce incredibilmente 2-0 per il Milan il primo tempo della partita contro la Fiorentina valida per la seconda giornata della poule scudetto. Le viola dominano per tutta la frazione sbagliando l'impossibile sia sotto porta che dalla distanza, con il portiere avversario Giuliani che si esalta in un paio di occasioni. Il Milan da parte sua si porta subito in vantaggio con un pallonetto dell'ex Vigilucci, poi con una papera difensiva di Cafferata trova il 2-0. Strada in grande salita per le viola a Milano.