FIO-MILAN, Si gioca sabato alle 14:30 al Torrini

Con una nota sul sito ufficiale viola la Fiorentina ha comunicato alcune informazioni in merito alla gara della Fiorentina Femminile che affronterà il Milan. "Questo sabato 26 Novembre alle ore 14.30 le Viola sfidano il Milan nella prima giornata di ritorno. Dopo la vittoria all'andata a Milano (3-1 per la Fiorentina con doppietta di Kajàn e rete di Mijatovic ndr) che ha lanciato le gigliate, il classico della Serie A Femminile ritorna in scena, questo volta allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino.Match che si preannuncia combattuto: la Fiorentina a 19 punti dovrà restare in scia alle prima della classe ovvero Roma (capolista con 24 punti) e Juventus (20 punti); il Milan - 13 punti - dopo il pareggio di settimana scorsa contro il Como è chiamato a raccogliere un risultato per non essere spinto lontano dalle zone alte della classifica. L'appuntamento per Fiorentina-Milan è alle ore 14.30: i biglietti per assistere all'incontro saranno acquistabili esclusivamente presso il botteghino dello stadio, a partire da un'ora dal calcio di inizio. Prezzo unico 10€, cancelli aperti alle ore 13.30".