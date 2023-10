FIO-JUVE, In vendita i biglietti per la sfida di domenica

FirenzeViola.it

La Fiorentina ha fatto sapere, tramite la sua pagina ufficiale, che sono in vendita i biglietti per la sfida di Serie A femminile tra le viola e la Juventus. Il big match tra le ragazze di De La Fuente e le bianconere si disputerà domenica alle ore 15:00 presso lo stadio Curva Fiesole all'interno del Viola Park. Di seguito il calendario e le modalità di vendita:

PRELAZIONE ABBONATI PRO (1°FASE): Dalle ore 15:00 del 18/10/2023 fino ad inizio gara, fase di vendita dedicata a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento al campionato 2023/24 con formula Pro.VENDITA LIBERA + PROMO PRO/EASY (2°FASE): Dalle ore 18:00 del 18/10/2023 fino ad inizio gara vendita libera dei biglietti, rimangono attive le tariffa scontate per gli abbonati Pro ed Easy.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio (bambini di qualsiasi età e altezza compresi) dovranno essere muniti di biglietto.

RIDUZIONI PROMO ABBONATI PRO: tariffa promozionale per tutti gli abbonati Pro, sarà necessario inserire il numero tessera dell’abbonato Pro nel campo “codice coupon”.

PROMO ABBONATI EASY: tariffa promozionale per tutti gli abbonati Easy, sarà necessario inserire il numero tessera dell’abbonato Easy nel campo “codice coupon”.

RIDOTTO U14: tariffa promozionale per tutti i nati da 01/01/2010, acquisto consentito solo contestualmente ad un biglietto a tariffa Promo Abbonato (adulto) o tariffa Intero.

DIVERSAMENTE ABILI: I biglietti per persone diversamente abili (deambulanti o non deambulanti) con grado di invalidità pari o superiore al 80% con accompagnatore, potranno essere richiesti solo inviando una mail all’indirizzo infodisabili@acffiorentina.it entro le ore 17 di venerdì 06/10.