FIO. FEMM., Sconfitta con la Juve ma sempre in zona playoff

Sconfitta netta per la Fiorentina femminile contro la Juventus. Allo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino le bianconere si sono imposte per 3-0 contro le ragazze viola. Giornata storta per la squadra di Panico, sotto gli occhi del presidente Commisso e del direttore generale Barone. Con questa vittoria la Juventus si è portata a 37 punti in classifica mentre la Fiorentina resta a quota 34, abbondantemente in zona play-off. Questo quanto scrive La Nazione.