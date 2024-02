FIO.FEMM., Dalla Juventus arriva in prestito Bellucci

FirenzeViola.it

Nonostante anche per il femminile il calciomercato abbia chiuso ieri alle 20:00 (come nel maschile), gli annunci di eventuali ufficializzazioni possono arrivare anche dopo il gong finale. La Fiorentina ha infatti chiuso per il prestito di Melissa Bellucci, centrocampista di proprietà della Juventus Women. La ventiduenne dunque diventerà una calciatrice viola a disposizione del tecnico De La Fuente per la corsa alla Women’s Champions League. Questa la nota della Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Melissa Bellucci dalla Juventus.

Centrocampista classe 2001, Melissa ha iniziato la sua carriera nella Jesina vestendo poi le maglie di Juventus, Empoli e Sassuolo. La calciatrice arriva dalla squadra torinese in prestito fino al 30/06/2024.

Benvenuta Melissa!".