FIO. FEMM., Clamoroso: la Juve rimonta da 0-3 a 4-3

La Fiorentina femminile nel primo tempo passa in vantaggio con un bel colpo di testa di Catena, che trova l'angolo lontano. Sempre nella prima metà di gioco arrivano le reti di Zamanian e Breitner per le ragazze di Panico, ma allo scadere dell'ultimo minuto di recupero Girelli accorcia le distanze. Poco dopo l'inizio del secondo tempo la Juventus va sul 2-3 con Beerensteyn, poi arriva addirittura il 3-3 di Bonansea. La rimonta la completa Grosso per il 4-3 Juve finale. Una sconfitta clamorosa per le Viola che si fanno recuperare dopo il vantaggio di 3 gol.