FIGC, In bocca al lupo alla Fiorentina Femminile

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BENASSI A FIRENZE PER CURARSI: IL FUTURO... Marco Benassi è tornato a Firenze per cercare di risolvere definitivamente l'infortunio che gli ha praticamente impedito di giocare nel Verona finora. Una situazione che rende incerto il suo stesso futuro visto che anche Juric ha più volte sostenuto di non... Marco Benassi è tornato a Firenze per cercare di risolvere definitivamente l'infortunio che gli ha praticamente impedito di giocare nel Verona finora. Una situazione che rende incerto il suo stesso futuro visto che anche Juric ha più volte sostenuto di non... NOTIZIE DI FV SLAVIA PRAGA-ACF 0-1, RIVIVI IL LIVE DI FV! 95' - GOL GOL GOL! INCREDIBILE! SABATINO ALL'ULTIMO SECONDO DECIDE LA SFIDA CON UN COLPO DI TESTA SU CROSS DI BONETTI. 94' - Ultima occasione con Sabatino che conquista una punizione. Ammonita Persson. 93' - Fallo di Tortelli in fase offensiva su... 95' - GOL GOL GOL! INCREDIBILE! SABATINO ALL'ULTIMO SECONDO DECIDE LA SFIDA CON UN COLPO DI TESTA SU CROSS DI BONETTI. 94' - Ultima occasione con Sabatino che conquista una punizione. Ammonita Persson. 93' - Fallo di Tortelli in fase offensiva su... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 dicembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi